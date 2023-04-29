國民黨港湖區立委初選即將於下週進行電話民調作業，有意爭取黨內提名的議員李彥秀（左），29日上午獨自在內湖737市場周圍發放文宣拜票。（丁上程攝）

國民黨第四選區（內湖南港區）立委初選，即將於下週進行電話民調。有意爭取黨內提名的議員游淑慧與李彥秀，都把握週末時段進行掃街拜票。29日上午游淑慧找來議員徐巧芯及張斯綱一同在東湖國小周圍發放康乃馨；李彥秀則是獨自一人在內湖737市場周圍發放面紙文宣。游淑慧在受訪時表示，若李彥秀仍維持低調的陸軍打法，恐怕將再度陷入2020年被高嘉瑜壓制的情況；李彥秀則直言，自己的戰力無論是過去在立法院，或是在國民黨中央都是有目共睹。

由於母親節將近，游淑慧29日上午與「同梯」議員張斯綱及徐巧芯，一同在東湖國小周圍發送康乃馨。而在活動前接受媒體訪問時，被問到找來同黨議員一同拉抬聲勢，反觀對手李彥秀比較像是在打個人戰，游淑慧則回應李彥秀之前也跑到立法院黨團開記者會，背後支持她的恐怕是立法院黨團。「而我們『2018班』的，除了情感外，我們的風格就是攻擊與檢驗執政黨。」游淑慧說，可能會有一些黨內的前輩、長輩覺得不適應，但她相信「2018班」會在2024大選中發揮所長。

針對李彥秀頻頻對外放話，表示她才是能擊敗高嘉瑜的人，游淑慧則笑著引用高嘉瑜「不知道她為何會這樣想」的說法，並直言以前很多國民黨的老前輩都稱自己是「綠巨人」，但結果卻一路被打趴。「自己壯膽壯聲勢是沒有用的，勝選最重要的就是能不能夠操作議題。」游淑慧說，李彥秀初選階段仍採取過去「低調、陸軍」打法，很難想像未來挑戰高嘉瑜時，能一飛沖天變成空軍打法，「這樣可能就陷入2020年選戰情況，這樣非常非常危險。」

對此李彥秀則表示，無論是過去在立法院擔任國民黨團書記長，或是在國民黨中央兩任黨主席肯定下擔任副秘書長，無論是在組織、文宣上，或在整體戰力上的調整，相信自己的戰力大家是有目共睹的。而針對游淑慧與同梯議員跨區打團體戰，李彥秀則表示這樣很好，讓外界看到國民黨的初選，大家是團結互相拉抬聲勢，自己也有自己的節奏，未來也會有同黨好朋友一起站台。李彥秀直言，初選畢竟是黨內選舉，砲口絕對不對內，大家就是各自爭取選民的支持。