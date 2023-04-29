影帝梁朝偉和妻子劉嘉玲相識相愛超過30年，攜手走過人生的起伏，感情鶼鰈情深，上月梁朝偉榮獲第80屆威尼斯國際電影節終身成就金獅獎，劉嘉玲還道賀：「為我的眼光乾杯。」最近，有網友目擊梁朝偉一人遊日，身旁沒有劉嘉玲相伴。

28日，一名女網友在社群平台PO在日本偶遇梁朝偉的影片，透露兩人在上野公園擦肩而過，梁朝偉超級低調，但她認出大明星的身分後，趕緊上前打招呼，獲得梁朝偉親民地回應，完全沒有影帝的架子，讓該女網友高興不已，大呼：「運氣也太好了吧！」並用流眼淚的表情貼圖傳達喜極而泣的心情。

畫面中，梁朝偉身穿黑色長袖上衣，搭配深藍色休閒褲，揹著軍綠色的登山包，打扮得非常低調、樸素，完美融入人群。值得注意的是，早就財富自由的梁朝偉，私下相當節儉，已使用這顆登山包一段時間，去年他短居日本時，也被發現揹著同樣的包，在街頭獨自騎單車。

對日本情有獨鍾的梁朝偉，曾在紀錄片節目《人生半山腰》透露自己平時喜歡一個人到日本滑雪，去年更在當地與日本男神妻木夫聰相聚一堂，被對方盛讚是位擁有美麗心腸的人。劉嘉玲也在先前受訪表示，梁朝偉是個很享受寂寞的人，「可以一個人飛去日本住幾個月，他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心。」