▲徒步組集合準備出發。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲主辦單位說明路線及進行方式。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲參加挑戰民眾打卡體驗，覺得相當有趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲活動也相當適合閤家同樂。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆首場「定向越野競賽」於29日在中山區經國學院的廣場開跑，一早現場就已熱鬧非凡，眾多好手都躍躍欲試的等著一展身手。本次活動由基隆市「運動i臺灣2.0計畫」推行，且為首度推出「定向越野」的新型態運動，開放150位民眾報名參加，有徒步組以及單車組，路線都由經國校區出發，活動範圍包含外木山漁港周圍，最後返回經國校區取得成績及完賽證明跟紀念品。參與民眾相當開心，期待未來可以規劃更多路線，下次還想參加。

教育處表示，活動開跑後，參加選手利用地圖導航，在活動路線尋找打卡點，以趣味及冒險感的方式體驗運動，沿途可欣賞基隆的海岸風光，望眼看去波瀾壯闊的大海、海面波光粼粼的模樣，同時享受運動的樂趣，最後返回出發點，取得成績及完賽證明和紀念品，並收穫滿滿的回程。

教育處強調，為推廣健康生活觀念，鼓勵民眾多運動，保持身心健康，市府不斷的推陳出新辦理各式各樣的運動活動，本次透過趣味的運動方式，同時探索基隆秘境，期盼民眾帶走的不只是實體的紀念品，更是健康、美好的回憶以及完賽的成就感，進而提升運動意願，培養定期維持運動習慣的健康生活態度。

教育處處長劉美蘭表示，健康的身體是人生活和工作的基礎，只有保持良好的身體狀態，才能夠更好地工作、學習和生活，而運動就是通往健康這條路的媒介之一，感謝承辦單位經國管理暨健康學院及協辦單位臺北市體育總會定向越野協會、中華民國運動與休閒協會的協助，相信這樣的活動能夠繼續發揮其正面的影響力，讓本市體育風氣更為茁壯。