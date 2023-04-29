好市多販售的冷凍綜合莓被驗出有「A肝病毒」，賣場立刻公告退費做法，但仍止不住消費者的怒火，不少會員痛批吃了生病怎麼辦？只有退貨沒有補償真的太誇張了。對此，好市多回應說，若有會員食用該產品導致身體不適，到鄰近醫療院所就醫，只要留存與提供醫療單據，好市多將會協助處理。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，食藥署查出好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」有A肝病毒，通知消費者可以退貨，而賣場裡面也設置了綜合莓的快速退貨區，不到1分鐘的時間就可退貨。

貼文吸引5千多人討論關注，不少網友留言表示，只有退貨而沒有補償很不妥，「這沒辦法提告嗎？應該會員大家一起連署起來吿好市多，太誇張了」、「只有退貨，都沒賠償，消費者竟應該當冤大頭嗎」、「只是退貨而已，那吃了出事的人自認倒霉？」

好市多最新回應說，好市多會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，可至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，公司將會協助處理。若會員有任何相關問題，也可向好市多電話客服中心連絡。