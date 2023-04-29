由勞動部主辦的今年首場大型就業博覽會在基隆市舉行，吸引許多有意求職的民眾前往一探究竟。（張志康攝）

勞動部常務次長陳明仁受訪時表示，勞動部透過與相關部會的橫向鏈結，協助勞工找到好工作，以解決缺工問題。（張志康攝）

勞動部勞動力發展署北分署29日在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，邀集58家廠商、釋出超過2200個職缺，包括勞動部常務次長陳明仁、勞動力發展署副署長鍾錦季等人，都應邀出席。陳明仁表示，勞動部將與相關部會合作，協助企業端及求職端，以解決國內特定產業缺工問題。

陳明仁表示，隨著疫情解封，勞動部自今年4月到9月，總共將舉行5場大型就業博覽會，基隆是第一場，共吸引超過58家廠商，提供超過2200個工作機會。相信不管是在地就業安居，或是在大台北生活圈的求才求職，都能夠在就博會中，找到適當的工作，讓民眾安居樂業。

日前勞動部提出了就業獎勵方案，針對疫後產業復甦提出「疫後改善缺工擴大就業方案」。對此，陳明仁指出，台灣因為少子化、高齡化及疫後復甦的影響，確實產生缺工問題。

陳明仁說，勞動部每年都有超過70萬以上就業服務人次。但勞動部認為應該相關部會進行橫向鏈結，由相關部會在企業端進行清楚標示，勞動部則是在求職端提供媒合服務及獎勵措施，針對缺工產業都提供了各式各樣補助措施，協助勞工找到好工作。勞動部也會協助讓勞動條件及薪資水準往上提升。

北分署分署長謝宜容表示，這次的就博會有八成的職缺薪資都在3萬元以上，專業技術或管理職的「中高階職缺」也占了4成，其中更有多家業者開出6萬元以上的高薪徵工程師、維修技師、儲備主管等人才。

另外，為讓民眾了解勞動部服務資源，這次的就博會也設計相關專區，包括「職涯Say Yes」專區，以趣味遊戲方式協助求職者了解自身人格特質，同時介紹青年職涯中心所提供的8大服務與振興產業升級的5＋2產業。

「IOT瘋創客」專區則是展示創客基地推廣物聯網的技術應用，提供「環保永續造型藍牙音箱」及「IOT智能炫彩手機架」兩款體驗套件，讓民眾藉由DIY實作，了解環境永續保概念及智慧連網原理及應用。