消防局藉由公安訪視輔導座談暨現地會勘，了解場所災時緊急應變及避難逃生等面向，提升場所之消防安全。(圖／金門縣消防局提供)

鑒於近期國內多處惡火頻傳，不幸事件屢屢上演，為強化地區老人暨弱勢族群災時避難應變及逃生能力，金門縣消防局昨(28)日主動出擊，加強盤點轄內長照社福機構消防安全設備及指導用電安全，並請相關單位協助改善場所線路老舊問題，以保障所有住民之生命安全。

昨日下午金門縣消防局由代理副局長林俊率轄區大隊長陳國瑋及相關人員，前往金湖鎮松柏園及福田家園辦理公安訪視輔導座談暨現地會勘，希望藉由務實作為，了解場所災時緊急應變及避難逃生等面向，有無窒礙難行處，以提升場所之消防安全。

消防局指出，依據消防法規定，各類場所管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護及定期檢修其消防安全設備；另供公眾使用建築物，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務，且收容避難弱者場所應依自衛消防編組應變能力驗證要點之規定，辦理自衛消防編組應變能力驗證。而為提升場所災時緊急應變能力，消防局也要求縣內應實施應變能力驗證之場所，每年均需辦理至少一次驗證，以確保編組人員均熟悉自身任務及實施要領。

消防局表示，轄內松柏園及福田家園每年均依規定實施應變能力驗證及消防安全設備之檢修申報作業，所設置消防安全設備均符合規定。本次輔導座談會除盤點場所之消防規制執行情形，更藉由實地踏勘方式，針對夜間災害防救之緊急應變行動，盤點現場可能影響收容人員示警逃生暨消防救援窒礙難行之虞，更藉此機會提醒場所用火用電應注意的安全觀念，以及災時緊急應變的要領，以降低風險，防患於未然。

消防局長呂英華也表示，該局秉承「顧老、顧幼、顧弱勢」之政策方針，經常性關注及輔導地區避難弱勢族群場所消防安全品質，以「勤政親民」之態度，勤勉於落實消防各項火災預防工作，提升本職學能，並以民眾有感之親民態度，執行每一次公安盤點任務，以期能提升場所消防安全，降低災時之風險，為民眾生命財產安全提供多一分保障。