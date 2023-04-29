「鯨魚」林京履的貼身小弟杜姓男子中午移送新北地檢署。（王揚傑攝）

新北市警察局長廖訓誠今主持記者會，宣告瓦解竹聯幫弘仁會堂口。（王揚傑攝）

竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐欺水錢糾紛爆發槍戰，社會一片譁然，新北警為壓制黑幫囂張氣焰，針對涉案弘仁會成員執行三波掃蕩行動，並透過國際合作自馬來西亞押解主嫌「鯨魚」林京履返台，徹底瓦解弘仁會堂口。新北市長侯友宜今（29）日上午低調至新北市刑大慰勞有功員警，特別致贈雞精給連日辛苦的同仁補補身子。

弘仁會「中和組」組長23歲林京履與貼身小弟20歲杜姓男子昨晚被解送回國，隨即押往新北刑大接受調查，今天上午正式偵訊。林嫌供稱，被開槍的豐田轎車確實是他的座車，當時他人也在車上，但對於策畫報復、教唆少年槍手開槍等關鍵案情，他全部矢口否認，甚至對警方所稱的共犯，他也僅認識少數幾人。

新北市警察局長廖訓誠今日上午舉行記者會，正式宣告瓦解弘仁會「中和組」、「弘生組」，廖訓誠說，本次槍擊案件的偵辦雖然告一段落，但掃蕩黑幫的行動不會停止，警方將透過一波又一波的掃蕩，將不法幫派逐一瓦解。對於黑幫依附或寄生的治安顧慮場所、公司堂口，也將全面清查，掃除幫派據點。

偵訊後，中午12時許警方已將林京履、杜姓小弟依組織犯罪條例移送新北地檢署，迄目前專案小組共拘提弘仁會成員28人，收押3人、收容少年6人。