陸委會批馬英九失態 蕭旭岑氣炸猛轟邱太三誤導：應辭職

前總統馬英九在希臘參加論壇，並批評蔡英文總統違反憲法與兩岸人民關係條例；對此，民進黨立委許智傑今痛批，馬英九到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉；有綠委也批，「有了馬英九，中共很省事，有這些荒謬言行，台灣哪還需要敵人？」

馬英九28日在論壇上提到，蔡英文總統過去3年說了兩次中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例，並違背自己於2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承諾，至今沒有糾正與道歉。

許智傑批評，馬英九去希臘被打壓被矮化，正常人早就拒絕出席，而馬不譴責打壓幕後黑手中共，反倒只敢批評蔡英文，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去。

有綠委指出，馬英九甘願以超級矮化的中華台北國民黨前主席身分出席國際會議，在國際場合身為前總統卻樂於攻擊自己的國家，勇於詆毀自己國家的現任元首，甚至曲解憲法、曲解台灣現狀，其所言所行不僅嚴重失格，而且企圖誤導國際社會對台灣的聲援。