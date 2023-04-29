澳洲一名24歲的交換學生因在台誤食老鼠藥命危，引起各界關注。台北榮民總醫院官網表示，市面上常見的老鼠藥多是「抗凝血劑」，人類誤食最初可能不會有症狀，約12到24小時後才會出現異常出血，建議發現就立刻就醫。而老鼠藥中毒常見的6症狀分別是鼻腔出血、血尿、血便（黑便）、牙齦出血、精神不振或呼吸困難。

北榮官網分享，正常凝血過程需透過許多凝血因子與維生素K，而市面上常見的老鼠藥的成分是「抗凝血劑」，藉由干擾老鼠體內凝血的過程，使其大量出血死亡，若人類不小心吃到可能會因為中毒造成出血，嚴重甚至可能死亡。

北榮官網指出，誤食老鼠藥以後，最一開始其實不會感到不舒服，大約過12至24小時才會出現中毒症狀，當患者發現身上出現異常出血，像是牙齦出血、血尿、瘀血等狀況的時候，才會發現已經中毒了。

北榮官網表示，老鼠藥中毒可能出現6個症狀，鼻腔出血、血尿、血便（黑便）、牙齦出血、精神不振或呼吸困難。但是有上述症狀出現，也不一定就是老鼠藥中毒，因此建議民眾盡速至醫院急診或毒物科門診看診。