台北文華東方酒店慶祝5月18日開業九周年推出「精彩M.O.．與扇有約」住房專案，邀請賓客於5月1日至5月31日期間入住體驗，同時領略別出心裁的尊寵禮遇，內容包括入住客房、「Bencotto」義大利餐廳四道式晚餐兩客，以及文華餅房九周年誌慶手工巧克力禮盒與台北酒店專屬限定行李吊牌乙只，每房每晚14,999元+15.5%服務費與稅金起。

台北文華東方酒店的細膩貼心服務享有盛名，酒店的歐式建築令人彷若置身歐洲，從客房、走廊、餐廳，所到之處盡顯細緻優雅的設計巧思，開幕迄今深獲國際名人喜愛，瑪丹娜、湯姆克魯斯、休傑克曼等人訪台時都是座上賓，金獎導演李安也曾以此為家。獲名流青睞、有口皆碑的頂級住房體驗亦屢獲國際獎項肯定，不僅五度榮獲國際權威《康泰納仕旅遊者雜誌》 (Conde Nast Traveler) 讀者之選獎「亞洲頂尖酒店」殊榮，今年更第七度獲頒酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》評鑑大獎 (Forbes Travel Guide) 五顆星最高殊榮，是全台第一且唯一連續七年榮獲富比士五星大獎之酒店。

Bencotto義大利餐廳為「精彩M.O.．與扇有約」住房專案設計的四道式晚餐，菜色包含「脆皮溏心蛋佐蘆筍沙拉」、「波隆納牛肉醬麵餃」，主菜可選「香煎海鱺魚」或「烤台灣黑豬上肩肉佐獵人醬汁」，另有甜點「Bencotto經典提拉米蘇」，客房內更附贈文華餅房九周年誌慶手工巧克力禮盒。文華東方酒店表示，旅客在感受台北文華東方優雅魅力的都會假期中，可望體驗宛如國度假的極致奢華之旅 。