去年首度舉辦，廣獲好評的台南幼兒運動會，今天上午再度在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，共計58隊幼兒園參加，超過2000名家長及幼兒體驗運動樂趣，小朋友大顯身手，市長黃偉哲也到場發送小餅乾給小朋友，幫大家打氣，希望家長與小朋友都能玩得開心。

黃偉哲表示，去年辦理首屆幼兒運動會，深獲好評，今年幼兒運動會一連舉辦2場，分別為今天登場的永華場以及5日6日於新營登場的第2場幼兒運動會，南市府體育局準備豐富活動內容，讓家長與小朋友同樂。他也說，希望未來持續舉辦，讓大人可以陪著家中寶貝，一起來走走跳跳，度過愉快周末。

體育局指出，幼兒運動會以親子趣味運動遊戲為主軸，活動以親子大會操及大會舞拉開序幕，共安排有來有往、天羅地網、太空漫步、時光隧道、泡泡球親子律動等5項趣味運動遊戲，活動讓幼兒及家長藉由趣味運動盡情互動，親子雙方互助完成運動遊戲，享受溫馨歡樂的親子時光，增進親子間情感交流。

體育局長陳良乾表示，幼兒運動會除了以親子趣味運動遊戲為主軸，以親子互動方式共同完成挑戰之外，今天也特別結合將於今年10月21日至26日在台南舉辦的全國運動會，設置「全國運動會幼兒闖關體驗區」，包含足球、籃球、高爾夫球、安全射箭、舉重、單槓及平衡木等7項關卡，讓家長及小朋友闖關體驗，創造親子美好快樂時光。