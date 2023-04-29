台中市政府環保局在沿線人潮眾多及停留時間較長的停駐地點設置流動廁所，同時廣邀遶境沿線店家、熱心民眾支援提供應急廁所。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

大甲媽祖遶境回鑾今天從彰化進入台中市境內，湧入大批人潮。為讓香客不用煩惱內急無處去，台中市政府環保局在沿線人潮眾多及停留時間較長的停駐地點設置流動廁所，同時廣邀遶境沿線店家、熱心民眾支援提供應急廁所，也在明顯處張貼「本處提供遶境香客使用廁所」告示。友善廁所共計228處，民眾可至「媽祖遶境友善廁所點位」地圖查詢。

環保局長陳宏益表示，去年首推邀請大甲媽祖遶境沿線店家加入「友善廁所」行列，派員沿著回鑾路線廣邀店家及民眾加入，並提供酒精、洗手乳及衛生紙等補給物資供使用，也提醒店家廁間門把需定時消毒，感謝在地鄉親的無私，提升信眾如廁便利性，友善廁所數量比去年增加122處，店家類型也擴大包含超商、小吃店、加油站、咖啡店、修配廠、輪胎行、電機行、印刷行等場所。

小吃店李老闆說，每年媽祖遶境的人潮帶動自己生意跟著變好，近年都會設置點心站分享簡單餐點，廁所也都會提供給有需求的人使用。今年碰巧環保局來邀約，還主動提供物資，當然樂意開放廁所供民眾使用，沒有消費也沒關係，疫情過後自己沒有倒下還能盡一份心力，覺得很感恩也謝謝媽祖保佑。

剛創業的吳老闆說，大甲媽祖遶境是地方盛事，家人每年也都會參加，所以可體會找不到廁所的著急。自己修配廠剛開4個月，很榮幸有機會可以出借廁所，也歡迎路過的信眾到廠內喝口水、休息一下；廣告公司任職的梁小姐表示，公司每一年都會提供廁所讓參加遶境的信眾使用，秉著做善事不落人後的精神，除開放廁所外，今年老闆也加碼自行租賃流動廁所，讓遶境信眾不用大排長龍等上廁所。

環保局提醒，請參與大甲媽祖遶境的民眾，養成不隨意丟棄垃圾及自備環保餐具的好習慣，共同維護遶境期間環境衛生，也感謝提供友善廁所的店家及熱心民眾，充分展現友善助人的溫暖人情味。