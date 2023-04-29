台北市衛生局本周說，他們在營多「特色雞肉風味湯麵」內發現，含有致癌物環氧乙烷，下令將所有產品下架並銷毀。

在台灣和馬來西亞衛生官員說，兩款營多麵（Indomie）內殘留可能致癌的環氧乙烷，而要求下架這些廣受歡迎的泡麵後，印尼最大的食品公司營多食品（Indofood CBP）強調，他們的速食麵可以安全食用。

據CNN新聞網28日報導，營多食品董事會成員維拉特馬賈（Taufik Wiraatmadja）在聲明中說，該公司在印尼製造的所有速食麵都依照印尼國家食品與藥物管理局（NADFC，BPOM）的食品安全標準生產。

而營多食品是全球最大的速食麵製造商之一，產品出口超過90國，其中在沙烏地阿拉伯和奈及利亞尤其受歡迎。

不過，台北市衛生局本周說，他們在營多「特色雞肉風味湯麵」和「檳城阿來白咖哩麵」內發現，含有致癌物環氧乙烷，下令將所有產品下架並銷毀。接著馬來西亞衛生部也下令，檢測相關即食麵，並要求廠商召回。

環氧乙烷是一種無色無味的氣體，用以消毒醫療器械和調味品。據美國環境保護署（Environmental Protection Agency）說，這種氣體可能增加罹癌風險。