28 & counting pic.twitter.com/ccqVqt6PtK — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 29, 2023

有了「全力詹」還不夠，湖人在首輪G6更有「全力羅素」！羅素29日單場飆進5顆三分球，攻下季後賽生涯新高31分，詹姆斯也拿22分，安東尼戴維斯16分、14籃板及5火鍋，西區第7種子湖人最後以125比85痛宰西區第3種子灰熊，4勝2敗完成「下剋上」闖進季後賽次輪，接下來對手將是勇士與國王G7勝方。

羅素一開賽很快甩脫最近低潮，跟安東尼戴維斯、詹姆斯攜手很快取得31比16大幅領先，甚至來到次節，換成詹姆斯爆發，幫助湖人一度領先到20分，打完上半場，湖人59比42領先，詹姆斯半場16分，羅素14分，安東尼戴維斯11分、10籃板。

湖人第三節開始就靠羅素連進兩顆三分球，帶起21比7猛攻，一舉擴大領先到30分以上，甚至最多領先到36分，前3節打完，湖人100比67大幅領先，羅素光在第三節包辦14分，也讓這場比賽幾乎提前宣告已無懸念，末節變成垃圾時間。

灰熊這場比賽全隊手感都陷低迷，全場投96中29，命中率只有3成02，特別是莫蘭特、貝恩兩大後場得分主力狀態更是糟糕，莫蘭特投16中3，只拿10分，整場比賽只會不斷跟裁判抱怨被犯規，貝恩雖有15分，卻是投16中5，灰熊自然難逃慘遭痛宰出局命運。