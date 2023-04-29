西拉雅國家風景管理處舉辦森活節有今年最早場的熱氣球搭乘。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

西拉雅國家風景管理處首次將「西拉雅森活節」納入熱氣球活動，29日起連3天在官田遊客中心登場，是台灣今年率先舉辦的熱氣球活動，首場升空時段為清晨5時30分，共有130人次體驗在西拉雅草原上空翱翔的感受，上午就有破千人到場，晚上加碼光雕秀，場面更加炫麗。

「西拉雅森活節」是台灣今年最早場熱氣球活動，也是台南市勞動節3天連假的重頭戲節目之一，名額除了事先透過旅行社與飯店業者預訂套裝行程，另提供現場排隊，許多民眾衝著搭熱氣球而來，有日本遊學生凌晨2時就來占位。

官田遊客中心草原20日天剛亮，就有大、小氣球一起冉冉升空，其中4、5顆迷你熱氣球提供遊客拍照，2顆大型熱氣球提供付費搭乘，可從空中俯瞰西拉雅的美麗風景。

現場原預訂80人次搭乘，逢天氣晴朗，臨時增加名額，2小時內有130人次坐上熱氣球繫留升空，不過受限地形，熱氣球只能直上直下，限制飛行。

「2023西拉雅森活節」活動從29日至5月1日連續3天，現場包括「熱氣球嘉年華」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等等，民眾在大草原上就地野餐休憩，29日晚間加碼唯一1場「熱氣球光雕秀」，為熱氣球增添絢麗景象。

西拉雅國家風景管理處表示，民眾到官田區體驗熱氣球，還可到附近白河區泡湯、品嘗蓮子餐，再到東山175咖啡公路品嘗咖啡，串聯一整天的行程。