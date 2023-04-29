國立台北大學校內社團昨日舉行野餐市集及音樂節「春沐永續生活節」活動，未料卻被民眾拍到有3名女大生赤裸上半身，並在身上彩繪各種圖案。對此，北大回應，校方獲報後，有找來社團負責人了解，社團並未向學校報備，但尊重其追求青年永續話語權的訴求。

台北大學校內社團永續城邦社28日舉辦野餐市集及音樂節「春沐永續生活節」活動，當日下午5時左右，校內草坪有3位女學生脫掉上半身衣物，在身上互繪二元性別旗幟，大聲說出「身體自主」等訴求，希望民眾可以用性別平等和包容眼光，看待每個人，不過此行為一出，也被周邊民眾拍下。

北大表示，社團並未報備學校有進行此活動，社團負責人也表示，本來就沒有打算要報備，社團主要訴求是青年永續話語權，二是自由和平權，想在應當開放且進步的環，在大學校園進行，展現氣候行動、夥伴關係、教育提倡、人權議題的綜合議題性活動。

北大強調，主辦單位針對此次行為未知會學校和相關人，鄭重道歉，再次向影響到的相關單位、市集攤商及民眾道歉，承諾未來會做好溝通。

北大說，校方尊重學生永續發展、爭取身體自主權理念的表達，針對活動未事前報備，將依校內社團輔導辦法處理，後續校內活動也會要求確實敘明活動流程和細節。