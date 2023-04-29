內湖科學園區交通堵塞對歷任台北市長都是一大難題，尤其是上下班尖峰時段，讓民眾叫苦連天。對此，台北市副市長李四川正面迎戰，今（29日）表示要徹底解決就要做一條捷運；同時提到台北市長蔣萬安也做出指示，解決堵車問題的捷運東環段會在兩年內動工。

因協調客運業者紓解內科交通問題，引發各界迴響。李四川稍早於臉書再度發文，提到有人留言，「要徹底解決內科交通堵塞，就要做一條捷運」。他對此斬釘截鐵回應，「是的，我們要讓東環段儘速動工。」

李四川指出，蔣萬安上任就在行政院院會拜託院長陳建仁儘速核定東環段，該捷運路線從劍南站起站經內湖科學園區，與松山新店線、板南線、淡水線象山站進行連結，再連接到文湖線動物園站。他強調，台北市政府現在正進行細部設計，蔣萬安也要求了，東環段在兩年內一定要動工。

捷運環狀線東環段路線規劃示意圖。（圖取台北市捷運工程局）

另對於外界關心新北市政府正在設計施工的「汐東線」，再延伸三站到舊宗站的問題。李四川也回應，目前已協調委託新北市政府同意延續汐東線，一併進行規劃設計施工。

李四川還提到，對於捷運東環線一事，行政院已於3月29日核定，陳建仁今天亦來聽取東環段的簡報，「感謝中央行政院、交通部、國發會，及我們捷運局同仁的努力。」