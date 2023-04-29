日本首相岸田文雄正協調在七大工業國集團（G7）峰會前的5月上半月訪韓，與總統尹錫悅會談。這是兩人3月同意重啟「穿梭外交」的一環，岸田盼藉此確立兩國關係持續改善。

日本放送協會（NHK）報導，韓國先前對「前徵用工」問題提出解決方案後，岸田3月與訪日的尹錫悅會談，兩人對促進日韓關係正常化達成一致看法，也同意重啟中斷逾10年的雙方領袖互訪「穿梭外交」。

岸田今天啟程出訪非洲4國，同時正協調於5月19日G7峰會在日本廣島開幕前先行訪韓，與尹錫悅會談。

若順利成行，將是岸田就任首相後首度訪韓，也是繼2018年的前首相安倍晉三後，時隔5年再有日本現任首相訪韓。

岸田希望在尹錫悅訪日後，盡可能不間隔太長時間重啟「穿梭外交」，以確立雙方關係改善的趨勢。

另外，在北韓頻繁進行核武及飛彈開發的情況下，岸田也希望與尹錫悅確認在安全保障等領域強化合作。

兩人在3月領袖會談中，同意強化以半導體供應鏈為主的經濟安全保障合作，預料這次會談也會就相關進展交換意見。

若不計日韓領袖為參加國際會議或活動而造訪對方國家的情況，在尹錫悅今年3月訪日之前的專程訪問，是2011年12月時任韓國總統李明博訪問日本。

不過，後來因為李明博登上涉及日韓主權爭議的竹島（韓國稱獨島），加上慰安婦問題復燃，日韓關係轉為降溫。

韓國最高法院2018年要求日本企業就前徵用工問題賠償，導致日韓關係惡化到被認為「二戰後最差」的地步，但在尹錫悅上任後正迅速恢復。