竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐欺水錢糾紛爆發槍戰，警方押解主嫌「鯨魚」林京履返台。新北市長侯友宜上午慰問警方後，也在臉書寫下，新北市打擊犯罪，除惡務盡，絕不手軟，他也說，這起案件是因爲詐騙糾紛引爆幫派鬥毆，詐騙、槍擊、黑幫背後相互連動，打擊犯罪要以全方位部署，「我無論身在何處」，不分中央和你我，面對犯罪必須同心齊力，壓制他們囂張的氣焰

侯友宜說，雙北連環槍擊案發生後，警察弟兄不眠不休、毫無懈怠，掃蕩幫派集團，一連逮捕28名嫌犯，從幕後首腦到組織成員一個都不漏，昨晚也將主嫌押解回國，今天早上，他也再度前往市刑大，感謝所有警察弟兄打擊犯罪、守護治安的努力與決心，你們辛苦了！

侯友宜說，這一次針對無法無天的幫派份子，警方採取最新科技、新式作戰方式，地方單位聯合中央，清楚掌握國外情報，迅速將海外的嫌犯全部逮捕歸案。不論任何人，只要犯罪，絕對逃不出法網。

侯友宜指出，這起案件是因爲詐騙糾紛引爆幫派鬥毆，造成重大治安事件，詐騙、槍擊、黑幫背後相互連動，所以打擊犯罪要以全方位部署，我無論身在何處，不分中央和你我，面對犯罪必須同心齊力，壓制他們囂張的氣焰。

侯也表示，藉這次機會，啟動「正當專案」，只要疑似跟幫派有掛勾的當舖，務必迅速、全面清查，接下來，掃蕩黑幫行動不會停歇，不放過任何聚點、堂口、公司、經營行業，一定是密集且全盤的攻擊、清理，讓犯罪的影子不在新北市出現。

此外，針對模擬槍枝改造問題日趨嚴重，侯已建請中央從源頭管理，應該思考不法份子花幾萬塊就能將模擬槍枝改造成殺人兇器，威嚇善良百姓，如何提出有效具體的辦法實名管控。

警察同仁，「我一定跟你們站在一起，持續努力！」