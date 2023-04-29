左起「螳螂女」龐克萊門捷夫、「星爵」克里斯普萊特「涅布拉」凱倫吉蘭、導演詹姆士岡恩、出席《星際異攻隊3》首爾宣傳活動。（迪士尼提供）

《星際異攻隊3》克里斯普萊特回歸角色重現「星爵」，

《星際異攻隊3》「涅布拉」凱倫吉蘭戲裡戲外裝扮大不同，戲外身材火辣個性討喜（迪士尼提供）

《星際異攻隊3》「星爵」克里斯普萊特出席宣傳活動（迪士尼提供）

漫威系列作《星際異攻隊3》今凌晨舉辦線上記者會，該片為本系列三部曲的最終章，系列作第一集從2013年製作至今剛好十年，提及要跟角色告別，無論是導演還是演員們都感觸頗深，尤其是「星爵」克里斯普萊特更感觸地表示「自己不想留有遺憾，希望可以好好道別，結束這趟旅程像是以前暑假要跟同學說再見」，看起來傷感但又感到驕傲。

導演岡恩今和漫威影業總裁凱文費吉率領克里斯、「涅布拉」凱倫吉蘭和「螳螂女」龐克萊門捷夫，新加入的「亞當術士」威爾普爾特等人一同出席記者會，費吉表示，這不是他製作過的第一套「三部曲」，但《星際異攻隊》非常不一樣，它不是典型的英雄主義，而岡恩也成功將《星際異攻隊》呈現英雄不同樣貌。導演岡恩也打趣補充，說自己很擅長找到好合作的演員，他們都不是混蛋，而且非常正向，大家像個家庭。

各演員提到分別都十分有感觸，導演岡恩出賣「螳螂女」龐克萊門捷夫的幕後故事。導演與克里斯、龐三人一起搭飛機，但克里斯卻把咖啡放在飛機扶手上，結果亂流一來咖啡就灑出來，「我在想克里斯可能沒搭過飛機吧？」，咖啡潑到龐的「高級精緻錢包」上，那個人人都稱讚的昂貴錢包就被克里斯給毀了，龐在之後突然開始大哭，克里斯跟我互看一眼想說「你（我）把錢包毀了！」，結果沒想到是因為《星際異攻隊》要結束了，龐也在旁表示：「很多時候悲傷就是這樣來了！我完全抑制不住」，龐也說自己本來想去廁所大哭，結果沒想到「涅布拉」凱倫吉蘭在上廁所，而且還上了很久！凱倫吉蘭馬上在旁打岔「我是上小號，上小號！」

導演詹姆斯岡恩是成就《星際異攻隊》的大功臣，「星爵」克里斯篤定的表示，「我當然會想跟岡恩再合作新的電影！」。他也繼續補充，拍電影本身就很好玩，雖然有時候看到成片的當下會覺得「哇噻！這什麼鳥？」，但這跟拍電影中的那些過程跟歡樂並不衝突，事實上過程非常享受，而岡恩最棒的是，他不但帶給演員過程的享受，他也帶給演員美好的終點。

《星際異攻隊3》為系列完結篇，漫威執行長凱文費吉回應「有沒有可能將角色賜死？」，他表示自己留給岡恩很大的彈性跟創作空間，一般來說要賜死角色都會事先討論，但這次沒有，因為這部電影就是為了完結三部曲而存在的。導演岡恩在記者會中提到：「這個世界需要另一種不一樣的星際故事，所以我很開心可以呈現這樣的故事」，「星際異攻隊3」將於5月3日搶先全美在台上映。