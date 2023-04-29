台劇女神陳子玄2015和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）結婚，育有1子，未料婚姻僅維持4年就告吹，兩人好聚好散。近日，陳建隆在臉書上放閃，分享女友視角並用注音符號說：「那就一起幸福吧」，眼尖網友則發現，在同個場景，小他12歲的女星李緻（本名：朱紫緹）也曬出一樣的文案，更PO和陳建隆在車上十指緊扣的照片，引來大批粉絲留言祝福。

陳子玄2016年自曝雙喜臨門，和交往多年的陳建隆早在1年前秘密登記結婚，隔年順利懷上兒子，一家三口原本甜蜜幸福，陳子玄還曾在臉書分享陳建隆婚後幸福肥，跑出三層下巴的照片，虧說：「又在逼我亮這張⋯⋯我減肥你就煩腦了，傻傻的你」，更指：「想想我們的初衷 ，眼眶濕濕的 ⋯⋯⋯親愛的，你怎麼可以就這樣變了？一眨眼變得這麼胖呢？」

陳建隆發文。（圖／翻攝自陳麒凱臉書）

未料幾個月後風雲變色，兩人共同向媒體證實已經離婚，主因和雙方溝通不良、個性磨合不來有關，去年底陳子玄受訪，坦言有追求者，目前是聊天觀察階段，至於是否會再婚？陳子玄坦言這題太困難，目前還沒想到，爸爸則是勸她要考慮清楚，最好不要再結婚也不要再生。

李緻發文。（圖／翻攝自李緻臉書）

而陳建隆今也傳出有好消息，與小他12歲女星李緻同步放閃，兩人都是《戲說台灣》班底，也是8點檔常客，李緻最新一篇貼文更可見在熱戀狀態，直說：「真的很幸福」，有網友回應陳建隆：「哥一定要幸福喔」，陳建隆回應好，吳鈴山虧李緻：「原來妳的對象是我的好朋友」，李緻開心說：「他好棒」，璟宣笑說：「這麼高調，要幸福啦」，李緻說：「好」，吳鈴山表示：「好像要昭告全世界，就這麼愛」。