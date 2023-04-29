國道3號南向378.7公里中寮隧道於4月29日11時許發生3輛汽車追撞事故。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

49歲蘇姓男子酒後駕車，於29日清晨5時40分駕駛自小客車行經國道1號北向363.1公里近鼎金系統，疑似酒駕後不能安全駕駛導致失控撞擊外側護欄肇事。警方到場將他送醫，抽血酒測值換算呼吸酒測值後，明顯超過0.25毫克。

國道警察說，此事故造成蘇姓男子1人受傷，其傷勢為左膝及右髖骨骨折、四肢多處鈍挫傷，送高雄榮民總醫院診治。國道警察將在訊後，依公共危險罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

國道警察也呼籲，酒後駕車上路就是一顆不定時炸彈，導致嚴重傷亡及許多家庭天倫夢碎。除面臨高額罰鍰與刑責，吊扣車輛牌照，肇事致人重傷或死亡沒入車輛，以及10年以下有期徒刑。

此外，國道3號南向378.7公里中寮隧道處29日11時許發生3輛車追撞事故，此事故造成被撞擊的陳姓男子駕駛的汽車上的3名乘客身體不適，送醫檢查。

國道警察初步調查，此事故疑似38歲雷姓男子駕駛自小客車因煞車不及，撞及前方陳男駕駛的自小客車，陳男的汽車在撞擊另一輛黃男駕駛的自小客車。此事故的3名駕駛人沒有喝酒情事。

國1酒駕鼎金路段國3煞車不及