一名女騎士日前準備離開停車場時，被發現直接緊跟著前方機車的後頭，趁柵欄放下前衝出，沒想到下秒頭部撞上柵欄，摔車倒地，監視器畫面曝光引起討論，網友說「省20停車費，花6千修車看病」、「為了省停車費荷包，結果皮肉痛」，所幸女子倒地後立即坐起身，看似無大礙。

有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一輛機車在某處地下停車場準備等柵欄升起離開時，後方突然有輛女子騎的機車快速「跟在後頭」企圖趁柵欄放下前也跟著離開，沒想到下一秒女騎士的頭直接撞上柵欄，當場摔車，所幸她及時坐起身，看似無礙，停車場監視器影片曝光引起網友討論。

網友留言「安全帽原來是這樣用的」、「有差那個幾秒」、「再跟車啊哈哈」、「五告北七，然後大概又要頸椎扭傷怒告停車場業者了」、「哪來的勇氣」、「就是個不想付錢的人，跟男女老少沒有關係」、「這不自找的嗎」、「省20停車費，花6千修車看病」、「為了省停車費荷包，結果皮肉痛！修機車，報應」、「什麼思維會想要這樣跟著闖過去」、「柵欄表示：我當時害怕極了」。

臉書粉絲團「靠北違規」留言指出，該名摔車的女騎士是名老人，事後疑似被嚇到不敢再騎車，網友留言「下次不敢了」、「還好沒撞斷」、「誰家的三寶 可以請回了」。