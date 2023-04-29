即將5度攻蛋的楊丞琳將在6月17、18日一連於台北小巨蛋舉辦「2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」，門票今（29日）上午11：00啟售，2萬2000張門票於3分鐘內秒殺售罄。

人正在工作的楊丞琳在第一時間得知秒殺好消息當下心情超激動，既開心又感動的她表示：「因為已經很多人看過這場演出，看到有這樣秒殺成績，覺得很開心，我一定會用我的舞台表演來回饋大家。」

除了允諾會用精彩表演來感謝歌迷外，楊丞琳更對歌迷傳達感謝之心情：「大家久等了，有許多海外歌迷之前無法來看，這次特別飛過來，很感謝你們。」楊丞琳更預告演唱會除了保有精采部分外，更會加入精心準備「小調整」驚喜，她不忘呼籲歌迷：「希望大家可以盡情投入演唱會的當下，我們演唱會不見不散。」

至於歌迷最關心是否會加場部分，主辦單位宜辰整合行銷回應：「尚在與相關單位討論中，目前還在協調場地及時間。」而主辦單位將於今(4／29)13：30重新整理預期未完成結帳票卷，詳情情上KKTIX售票系統查詢。

楊丞琳28日在社交平台曝光「演唱會應援互動手燈」造型，更喊話歌迷「讓我們一同點亮小巨蛋」；此款橙色的握柄、搭配星星造型的絕美手燈立刻吸引了許多人的目光，更特別的是，今年的手燈可以由中央控制台控制，會隨著演唱會曲目同步換色，共有15種顏色變化，屆時全場歌迷將就可以隨著演唱會曲目同步換色，感受楊丞琳演唱會全新感官體驗。與演唱會同步販售的手燈預購價為199元（現場販售價為249元）。