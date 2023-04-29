北市新生北路二段一處工地，29日中午發生一起工安意外，一名年約60歲男性工人不慎從高處墜落至地面，同事聽到巨響趕緊前往查看並報警處理，救護人員到場發現傷者已沒有生命跡象，已緊急將他送醫搶救中。至於意外詳細的發生原因，仍待勞檢單位調查釐清。