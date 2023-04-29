巴拉圭將於30日總統大選投票，經濟、貪污與台灣等議題受選民關注。會否與台灣斷交轉投向中國，也在當地新聞廣播與社論中引發熱議。

路透社報導，人口不到700萬的南美農業國家巴拉圭將於30日舉行大選，預計結果將會非常接近。

44歲的經濟學家潘尼亞（Santiago Pena）將代表保守派執政黨紅黨（Colorado Party）參選，競爭對手則是允諾改革外交政策的60歲政治老將艾里格里（Efrain Alegre），他率領中左翼的在野聯盟。

民調專家認為這將是一場勢均力敵的拉鋸戰，勝負將在些微之間。巴拉圭總統任期5年不得連任，紅黨在過去3/4個世紀把持巴拉圭政壇，然而接連不斷的貪污指控，已令紅黨的基礎動搖。

40歲的銀行從業人員維拉（Gustavo Vera）告訴路透社：「我們以前從未討論過政治，因為不用選就知道紅黨會贏…但現在氛圍開始轉變，人民已經覺醒。」

在首都亞松森繁華的街市，多數人都在談艱難的經濟處境。去年巴拉圭財政赤字激增至國內生產毛額（GDP）的3%，但過去4年GDP平均年增率降至0.7%，且極端貧困人口有所增加。

巴拉圭近年斥巨資緩解COVID-19疫情及俄烏戰爭帶來的衝擊，選後無論8月是誰就職總統，都可能面臨新一屆國會施壓，要求削減開支。艾里格里已允諾降低能源費用，潘尼亞則承諾將創造更多就業機會。

巴拉圭是否終止與台灣長年的邦誼轉與中國建交，以及針對紅黨高層一系列貪污指控，在巴拉圭的政治新聞廣播及社論中引發熱議。

第3度角逐總統的艾里格里凝聚一個廣泛的獨立政黨聯盟，挑戰強大的紅黨政治機器。但艾里格里主張與台灣斷絕近70年外交關係，以投入中國巨大市場，將巴拉圭的大豆及牛肉銷往中國，也招致批評。

回到亞松森街市，59歲的魚販布里特斯（Candida Britez）表示她的生意越來越差，很渴望有個新政治領袖來改變現況。

布里特斯說：「消費者以前一次都會買個3或5公斤，現在來都只買1公斤，我收入都快不夠買麵包、糖和牛奶了。」她並說等收攤後還要挨家挨戶推銷盼能多賣出些貨。

「我們這些沒錢的人希望看到下一任總統讓物價降低、推出更好的學校和更實惠的電力。」

法新社指出，根據民調機構AtlasIntel做的調查，艾里格里目前支持度34.3%，微幅領先潘尼亞的32.8%，巴拉圭大選這次共有13名總統候選人。