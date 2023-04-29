台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度最佳經理人與最佳主場正式出爐！綜合統計媒體與球迷票數後，最終由新北中信特攻抱走獎項。其中特攻總經理劉志威擊敗呼聲極高的台南台鋼獵鷹總經理錢韋成，榮登本季最佳經理人，而特攻基地持續獲得球迷好評，以些微差距力壓桃園永豐雲豹棲息地，連續兩季蟬聯年度最佳主場。

本季雲豹球團經營主場有目共睹，除了超人霍華德（Dwight Howard）重磅加盟，前進國立體育大學綜合體育館創下台灣籃壇史上一萬五千人進場紀錄，另打造11套主題日球衣，力邀歌手獻唱嗨翻現場，雲豹棲息地煥然一新，呈現出不同樣貌。

只是上季榮膺年度最佳主場的特攻球團持續進化，開季與知名饒舌歌手莫宰羊攜手合作，創作出琅琅上口的年度歌曲，本季主題周更嘗試多項跨界合作，吸引了不同族群進場體驗。最終特攻基地在媒體票選拿下15張5分票，球迷票數也以10008票甩開雲豹主場，蟬聯年度最佳主場！

特攻本季主打歐陸球風，找來歐陸洋將之外，塞爾維亞助理教練莫米爾（Momir Ratkovic）的助拳，也是土洋磨合順遂的關鍵角色，特攻締造例行賽第一名的佳績，亦展現總經理劉志威精準判斷力。

儘管台南台鋼獵鷹總經理錢韋成本季打造「拉拉山連線」，搭配優秀的本土補強使得戰績一飛沖天，但在年度最佳經理人票選中，仍以些微差距不敵「前輩」劉志威。最後劉志威獲得11張5分的媒體選票、8702張球迷選票，榮膺年度最佳經理人獎項。