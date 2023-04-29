大陸一位大學生不滿在走路、搭車時，多次被迫觸發「美圖秀秀」App打開廣告頁面，認為侵犯了其自主選擇權，因此一狀告上法院，近日一審判決出爐，法院要求美圖秀秀轉動角度不小於35°，並賠償該學生數據流量損失費1元。

南方都市報報導，武漢大學一名學生表示，他多次在走路、搭車、身體正常擺動時，觸發「美圖秀秀」App打開廣告頁面，認為侵犯其自主選擇權，因而將美圖秀秀告上法院。

美圖秀秀辯稱，該App不存在欺騙、誤導用戶點擊廣告行為。

近日法院做出一審判決，要求美圖秀秀所屬公司停止侵權，對觸發用戶跳轉的交互動作參數進行合規設置，包括轉動角度不小於35°、操作時間不少於3秒等。

以確保手機應用程式在走路、乘車、拾起放下終端設備等日常生活舉動下，訊息視窗不會出現誤觸而跳轉的情況。

法院指出，美圖秀秀應賠償該學生數據流量損失費用1元。

此前，大陸工信部發布通知要求，向用戶推薦下載App應遵循公開、透明原則，不得透過偷梁換柱、強制捆綁、靜默下載等方式欺騙誤導用戶下載安裝。