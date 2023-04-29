警方動用海巡署的聲納系統，在曾文溪出海口尋獲88槍擊案作用機車，是全案關鍵證據之一。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市學甲區去年11月10日發生的88槍擊案，4月中旬已起訴涉案的王文宗等8人，惟槍枝來源、作案交通工具下落不明，缺乏有力證據，警方多次赴曾文溪打撈無功，28日動用海巡署的側掃聲納儀器，終於在西港大橋與國姓橋之間，撈起沉入河中的作案機車，車身已布滿「藤壺」，正持續打撈作案槍枝，尋找車主與共犯。

學甲88槍擊案凶嫌落網後，曾供稱槍枝與作案機車一同丟入海裡，惟警方自去年底起，找來海軍、義消與潛水夫打撈9次，都因範圍太廣、溪水混濁徒勞無功，案件雖已起訴，卻仍缺乏關鍵作案工具。

警方根據掌握歹徒逃亡路線研判，機車丟棄地點應該還在曾文溪中，28日動用海巡署的側掃聲納儀器，終於在西港大橋西側數百公尺，撈到已布滿「藤壺」的白色Many作案機車，車牌已遭拆卸，正持續打撈作案槍枝，尋找車主與共犯。

警方表示，88槍擊案雖已起訴，查獲關鍵作案工具有助於還原作案過程，拼湊出歹徒正確逃逸路線，犯案證據線索更加完整，警方正從引擎號碼尋找車主，向上循線查緝共犯，另持續打撈作案槍枝。

海巡署聲納儀測繪系統已非首次配合警方案件使用，過去利用聲波尋找水下物品，需要在適合的水域才能實施。

學甲88槍擊案發生後，曾有網軍在PTT發文嗆警「抓不到」，警方卻堅持辦案節奏，逐步從大陸引渡凶嫌、逮獲教唆者，近日再打撈起作案機車，用行動打臉酸民。