南韓實況直播主「企鵝妹」近日來台展開徒步環島計畫，吸引大批粉絲關注，昨（28日）晚企鵝妹到基隆廟口品嘗美食，遇到一位8歲女童，兩人以英語、西班牙語對談，讓網友直呼「超猛」；這名女童身分曝光，原來她是衛福部部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒的女兒，小小年紀就通過全民英檢中級和英國劍橋英語檢定（PET）。

企鵝妹昨晚到訪基隆廟口品嘗美食，許多粉絲都對她表示歡迎，途中企鵝妹遇到一位媽媽帶著女兒經過，母女上前找她合照，企鵝妹與女童以英語及西班牙語對答，讓一旁民眾看傻，觀看直播的網友也驚呼「太狂了！」、「直播以來最厲害」。

隨後這名女童「晴晴」身分曝光，原來她是部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒的女兒，年僅8歲的她已通過全民英檢中級，也通過英國劍橋PET檢定；除了英文以外，晴晴也學西班牙語9個月，已經可以跟西班牙人對答如流，蔡宛儒透露，一家人到西班牙旅遊，都是靠女兒處理住宿、餐廳及交通。

晴晴不只語言能力好，體力也相當驚人，7歲時登上嘉明湖，目前已完登14座百岳。另外，她還是個小小工程師，在YouTube上教大家如何將最夯的程式語言Python跟聊天機器人ChatGPT結合，超狂背景讓網友嘖嘖稱奇。

晴晴目前已完登14座百岳，體力驚人。（蔡宛儒提供）