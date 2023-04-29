台積電今天表示，美國時間28日亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道（trash chute）冒出火苗，第一時間即受到控制。當地警消人員尚在釐清起火原因。
媒體報導，一名居住在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的網友，29日在推特（twitter）發文「街頭傳言說台積電在鳳凰城的廠房失火了」。
對此，台積電證實是亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道（trash chute）冒出火苗，已獲得控制。
台積電今天表示，美國時間28日亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道（trash chute）冒出火苗，第一時間即受到控制。當地警消人員尚在釐清起火原因。
媒體報導，一名居住在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的網友，29日在推特（twitter）發文「街頭傳言說台積電在鳳凰城的廠房失火了」。
對此，台積電證實是亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道（trash chute）冒出火苗，已獲得控制。
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