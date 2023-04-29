即將進入5月第一周，命理專家雨揚老師在臉書上分享4／30～5／6的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖虎、鼠、馬，其中生肖虎事業飛黃騰達，利用人脈為公司談下報酬優渥的合作項目；生肖鼠財運亨通，可請教專業人士來了解房地產趨勢並賺取豐厚回報；生肖馬則是桃花運旺，單身者參加活動有望擦出新的火花；有伴者則可帶伴侶出門遊玩創造美好回憶。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場如日中天，近期有望增添一名工作夥伴，讓團隊合作的效益發揮到淋漓盡致，成為高層眼中最具潛力的人。感情運佳美，單身者可在職場中遇見欣賞的對象，兩人一拍即合，關係有望更進一步；有伴者經常和伴侶分享生活中的小確幸，共享同一份快樂，讓戀情更加甜蜜繽紛。財運興旺，可請益相關人士，深入了解房地產的市場趨勢，就能讓投資獲得豐厚的回報。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，能運用獨特的創意與美感，將舊產品重新包裝，吸引更多顧客目光，順利提高銷售額，創下史無前例的佳績。愛情運穩定，單身者對感情較為謹慎，雖有眾多追求者，但仍會仔細觀察對方是否適合；有伴者和伴侶在平淡的日子裡一起相互扶持與成長，建立穩定關係。財運亨通，可將品牌商品放上集資平台，將有望獲取不少收益，讓荷包更加飽滿。

▍生肖虎

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作飛黃騰達，仰賴於龐大的人脈網，讓部門得以與重要客戶牽線，談下報酬優渥的合作協議，為公司帶來一筆可觀的收入。桃花能量豐沛，單身者可多參加社交活動，擴大交友圈，就有望覓得專屬自己的良緣；有伴者擁有豐富的人生經驗，能給予伴侶不少啟發與鼓勵，成為對方的心靈導師。財運水漲船高，可嘗試代言或業配品牌商品，能為自己創造更多財富進帳。

▍生肖兔

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運低迷，因近期的工作壓力大增，時常加班處理公務，健康狀況跟著下滑，也難以保持原先的工作效率。感情陷入瓶頸，單身者在上段感情中遭受挫折，對自己喪失信心，難以開展戀情；有伴者和伴侶缺乏溝通，對彼此的想法和需求都難以認同，導致兩人關係漸漸疏離。凶星損財，雖有賺錢的能力，但容易衝動消費，讓你卡債高築，造成財務上的負擔。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作一飛沖天，帶領的團隊在努力與打拚下，使品牌價值大幅提升，在業界取得一定的影響力，未來發展勢不可當。感情運不錯，單身者可透過親友介紹與把關，結識條件優秀的對象，邂逅一段美好姻緣；有伴者忙於工作，讓伴侶感到被忽略或冷落，建議固定撥出時間陪伴對方，才能讓戀情常保甜蜜。財運不濟，收到陌生簡訊時，宜提高警覺，以免遭受詐騙，蒙受財物損失。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場能見度大增，在重要會議上能發表出創新的提案，並與各領導互相交流想法，在公司建立良好聲譽，升遷指日可待！愛情運不順，單身者時常緊閉心扉，讓新朋友難以熟絡，交友圈也受侷限；有伴者過於溺愛另一半，時常對伴侶不合理的要求妥協，讓雙方關係逐漸失衡。財源廣進，可嘗試和親友加盟連鎖店，開拓新副業創造更豐沛的收入。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運回溫，在前輩的解危之下，能夠迅速化解危機，應保持感恩之心，並虛心學習，將有助於精進自我實力。桃花能量豐沛，單身者參加商業活動時，可多與同行朋友交流意見，有機會擦出新的火花；有伴者可帶伴侶探訪絕美秘境，感受大自然之美，同時也可以營造美好的回憶。財運大幅攀升，投資前多向身邊的姊妹淘請益，有助發掘好標的，收穫高額的回報。

▍生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作運低迷，身上背負著多項重大專案感到力不從心，應適時請求委派給其他同事，以減輕工作負擔。愛情卡關，單身者和新朋友找不到話題聊天時，不妨主動留意周遭的人、事、物，從中發想一些新話題；有伴者容易因小事不順心，而將不滿的情緒遷怒於伴侶，應學會控制情緒。財運下滑，家中開銷突然增加，打亂儲蓄計畫，建議可考慮兼差打工來補貼開銷。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業好運來訪，接洽的客戶剛好是認識的朋友，有助深入地了解對方的需求和期望，創造雙贏的局面。感情運平穩，單身者可多抽空陪長輩吃飯，促進彼此間的情誼，讓關係更加親近外，也能從他們身上學到處世智慧；有伴者與朋友開玩笑時應拿捏尺度，以免造成對方誤會，讓氣氛變得尷尬。財運尚可，想租屋的朋友，不妨主動向親友打探消息，有助找到物美價廉的房子。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場競爭力增加，由於表現日漸進步，有機會承接更具挑戰性的業務，應全力以赴，藉此證明自己。愛情運不順，單身者與剛認識的對象沒共通點，導致彼此互動冷淡，難以繼續發展；有伴者常忽略伴侶的意見，執意按照自己的方式行事，導致伴侶逐漸失去耐心，關係岌岌可危。正財運穩定，可透過口碑行銷來推廣商品，將能提高業績，賺取更多獎金。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業充滿挑戰，近期業務量增多感到手忙腳亂，切記妥善分配時間，有助提高辦事效率，如期完成各項工作。感情運欠佳，單身者因加班而無法跟親友一同出遊，內心難免感到失落，建議找時間放鬆心情；有伴者常忙著處理自身事務，疏於照顧家庭，讓伴侶感到有些不滿，應適時慰勞對方，維護感情和諧。財運不錯，可花時間研究投資產品，有助開創更多財源。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場表現機會增多，可在會議上主動發言，或協助做會議整理，貢獻自己的能力，讓同事讚譽有加。愛情運平平，單身者應透過實際交流去觀察新對象，勿受他人的言論影響，才能判斷對方是否值得深交；有伴者遇到困難時，可向伴侶請求幫助，並共同思考解決方案，將讓兩人關係更加緊密。財運不穩，在購買高價產品時，應選擇有信譽的店家，切勿貪小便宜，以免受騙。