新竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔冷水坑溪，學童長期須繞行通學，相當不便，而一旁的長春公園也有出入口隱密、植栽凌亂等狀況，當地民眾屢次反映公園外交通問題，市府積極改善，相關工程均預計於9月底完工。

市府城銷處長林正光表示，東區民眾非常關心長春公園的工程進度及龍山東路底路口的交通問題，前市府雖於2022年投入相關改善工程，然前期因周末停工，又與人行陸橋2案工程施工界面交錯，進出動線受影響，導致工期延宕。

加上物料、人工成本增加，致承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，當地民眾反映「公園外龍山東路底路口的交通問題納入變更設計改善」遙遙無期。

林正光說明，市長高虹安重視關埔地區學童的通學，以及居民所反映的公園問題，一再要求市府相關單位聽取民眾心聲，廣納意見進行通盤檢討、加緊相關進程，務必做到工程安全、如期如質、民眾放心。

他指出，市府今年開始陸續與相關單位針對此區域各項工程的盤點檢討，決議營造單位先行辦理長春公園內部工程，公園外之路口交通改善也經多次開會協調，將另案發包龍山東路底路口交通改善工程，以符合地方居民的期待。

城銷處表示，今年年4月25日也再次向周邊社區說明相關長春公園工程進度及後續交通改善策略，針對關埔國小上下學交通擁塞問題，市府將於5月在龍山東路與慈濟路口設置禁行大客車之交通標誌，並宣導補教業、遊覽車業者禁行資訊，警察局也配合於放學尖峰時段協助引導。

此外，龍山東路165巷旁人行道摩托車違停影響社區人行及安寧部分，警察局將於5月先行勸導再執行取締，以保障行人安全。

另，為便利學童及居民通行，龍山東路底北橋區域，將於驗收完備後優先開放部分通行，以縮短繞道困擾；長春公園改建工程則將於今年下半年9月底完工開放民眾使用；而龍山東路底路口交通改善工程若順利完成招標，則預計7月開始施工，9月完工後完成全區開放。