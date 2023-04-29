金門雖小，車禍卻不少！昨(28)日下午小徑圓環又發生一起車禍意外，一對來自新竹到金門旅遊的花姓母女，結束旅程欲騎車前往尚義機場搭機返台途中，行經小徑圓環時突遭一輛黑色休旅車碰撞，所幸花姓騎士僅手腳擦挫傷，為趕搭飛機母女倆不願就醫自行騎車離去，但仍未趕及只能「望機興嘆」，無奈多留金門一晚，今(29)日上午已順利搭機返台，至於該起車禍肇事責任目前警方仍在釐清中。

警方指出，昨日下午16時46分左右，吳姓民眾(女、61年次)駕駛黑色休旅車，沿金湖鎮瓊徑路社福館往成功方向行駛，至小徑圓環時，與花姓民眾(女、71年次)騎乘普通重型機車附載乘客莊民(女、92年次)，由伯玉路5段往4段繞行圓環時發生碰撞，造成花民手腳擦挫傷，另吳民及莊民則未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對雙方駕駛實施酒測，已初步排除酒後駕車行為。

縣警局金湖分局提醒民眾，車輛行經交岔路口及圓環應減速慢行，並依路權劃分優先順序，環外車應讓環內車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；另進入路口均應做好「速度管理」、並做好「減速」、「停」、「讓」之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。