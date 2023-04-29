口腔癌為我國青壯年男性常見的癌症，在男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名，根據衛福部統計，每年超過3千人死於口腔癌、8千多人診斷為口腔癌；醫師提醒，菸、酒、檳榔會增加口腔癌機率，3項都碰的人，得到口腔癌機率是一般人的123倍。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》指出，口腔癌可能是物理性刺激或化學性刺激導致，物理性刺激包括假牙不合或智齒長歪反覆摩擦口腔黏膜，長期造成口腔細胞死亡或受傷，一旦修復過程出差錯，就可能會轉成癌細胞；另外，吃太辣或太燙的食物也會傷害口腔黏膜。

化學性刺激最常見的就是菸、酒、檳榔，江坤俊指出，根據統計，吸菸者得到口腔癌機率為不吸菸者的18倍；喝酒得到口腔癌機率為不喝酒的10倍；吸菸又吃檳榔，口腔癌機率是一般人的89倍；如果吸菸、喝酒又吃檳榔，得到口腔癌機率更達123倍。

江坤俊提醒，如果嘴破2周未痊癒、口腔內長紅斑或白斑、黏膜特別硬、口腔黏膜有疣狀突起物或是有腫塊，都要留意可能是口腔癌。

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