繼美國牛肉後，我國擬開放加拿大全牛齡牛肉進口。由於加拿大近年仍有狂牛病疫情，外界關注是否會有食安疑慮。毒物科醫師指出，牛海綿狀腦病（BSE）分為典型、非典型2種，會傳人、導致新型庫賈氏病的屬於典型BSE，而加拿大最後1次出現典型BSE疫情為2015年，風險評估報告沒有問題，不過仍提醒，風險評估應是動態的，新型庫賈氏病無藥可醫，若未來進口國有典型BSE出現，評估報告就要重做。

食藥署近期公布1份委託英群顧問有限公司執行的加國牛肉風險評估報告，該團隊採用加拿大提供狂牛病估算而得到可能感染的牛隻數目，依高估風險原則，根據國家攝食資料庫公告108年度-Consumer only食物細項攝食量計算結果的國人食用牛肉與相關產品攝取量與開放進口後由加拿大進口之 牛肉比率等參數，使用Crystal ball軟體，進行5萬次模擬運算，以評估食用加拿大牛肉的潛在健康風險。

報告指出，國內消費者每天食用加拿大帶骨牛肉的終生風險中位數為 3.83×10的負12次方、牛內臟為1.13×10的負11次方。最壞情境假設下，帶骨牛肉和牛內臟的終生風險中位數分別為2.24×10的負10次方、6.68×10的負10次方。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，BSE分為典型、非典型2種，會傳人、導致新型庫賈氏病的屬於典型BSE，該風險評估報告採用了加拿大資料，當地最後一次出現典型BSE疫情的時間點為2015年，經查新聞報導，加拿大2021年出現的是非典型BSE疫情，以此來看，國人食用加拿大進口牛的風險低。

對於食藥署的風險評估報告，顏宗海沒有意見，但仍提醒政府，站在醫學角度，風險評估是動態而非固定的，如未來牛肉進口國再次出現典型BSE疫情，風險評估報告就要重做。新型庫賈氏病無藥可醫，是嚴重的問題，政府仍需要持續留意，未來若有新的證據顯示非典型BSE也有疑慮，就要重新考慮進口問題。