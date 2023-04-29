加拿大陸續公布「印太戰略」和「台灣報告書」強化與台關係，加拿大政府代表28日在「加台印太策略論壇」上進一步表達友台立場，不僅提到支持台灣參與國際組織，還期盼今年底前能與台灣簽訂「投資促進及保障協議」（FIPA）。

加台全球醫衛協會主辦的「加台印太策略論壇」共有3場會議，28日的網路論壇由加拿大約克大學（York University）副教授沈榮欽主持，與會嘉賓包括加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）、加拿大自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）和台灣立法委員鍾佳濱。

加拿大去年11月底公布的「印太戰略」，直言中國是世界舞台上「一個越來越具破壞性的大國」（an increasingly disruptive global power），在應對中國挑戰的同時，也強調與台灣的交往合作，頗有「疏中近台」的意味。

倪傑民在論壇開場就提到印太地區是目前世界上經濟發展最快速的地區，卻有著緊張的國際地緣政治，這個地區攸關加拿大未來的繁榮，因此加拿大需要與該地區建立深厚關係，台灣正是其中的重要夥伴。

第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日起在瑞士日內瓦舉行，台灣仍未獲得邀請函。倪傑民也為台灣發聲，他說：「台灣在醫療衛生成就舉世肯定，不應在全球衛生領域上缺席。」

倪傑民並支持台灣參與國際民航組織（ICAO）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等。

史葛洛提及國會大力支持台灣，指出日前訪問台灣的眾議院國防外交代表團的部分成員，返加後在執政黨團會議上分享台灣行收穫，獲得很大迴響，尤其是台灣在打擊中國假消息的經驗值得加拿大學習。

她並透露：「一位內閣部長在近期將與台灣聯繫，希望能從台灣獲得更多寶貴的資訊和經驗，讓加拿大能更好地抵抗假消息和網路攻擊。」

自1998年加拿大前工業部長曼利（John Manley）以來，未曾有任何加拿大部長訪台。史葛洛說，目前加台「投資促進及保障協議」已開始談判，期盼今年底前完成談判，並冀望加拿大國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）能赴台北參與簽約儀式。

鍾佳濱則感謝加拿大在「台灣報告書」中明示「台灣未來只能由台灣人民決定」，並陳述了加拿大的「一中政策」立場，讓更多人明白中國和台灣是完全不同的政治實體。

沈榮欽說，加拿大重視綠色智能產業，2050年要實現淨零碳排放，台灣的創新科技和風電發展正是加拿大所需要的，這個切點可成為雙方合作的重心之一。

未來還有2場論壇，5月8日登場的是醫療衛生合作，5月13日則聚焦經濟貿易策略。