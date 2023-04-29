29歲知名日本謎片女優濱崎真緒擁有甜美外型與傲人F級上圍，出道以來已拍過600多部作品，是不少男粉心中的「D槽女神」。近年來她慢慢轉型，成為職業DJ，受到不少粉絲喜愛。日前她前往香港中環夜店表演，27日竟遇上「野生陳冠希」，看到偶像的她立刻化身為迷妹興奮搶著合照。

濱崎真緒近日首度前往香港表演，暌違多年訪港讓她興奮地到處遊玩，拍下了許多美照，不但以優美的姿勢坐在消防栓上，就連電話亭都成為她的攝影棚，看她抬高白皙美腿一手拿著話筒，以嫵媚的眼神看向鏡頭，看起來相當迷人。

濱崎真緒更抽空前往港星陳冠希在中環所開設的潮流店參加活動，看見陳冠希本人也在現場，讓她興奮得摀著臉，難掩激動得與陳冠希本人合照，喜悅之情溢於言表，而陳冠希霸氣地將手搭上濱崎真緒肩上，對著鏡頭露出燦爛微笑，讓濱崎真緒面露嬌羞，十分可愛。

濱崎真緒同框陳冠希。(圖/濱崎真緒 IG)

事實上，濱崎真緒近年來在音樂領域表現不俗，她以DJ Mao名義登上edmdroid舉辦「2021年世界最性感DJ」排名第11位，與多位世界級DJ同框，成為不少亞洲男性心目中的女神級DJ。