112學年度四技二專統一入學測驗今(29)日起連續兩天舉行考試。圖為台科大考場。(讀者提供)

112學年度四技二專統一入學測驗今(29)日起連續兩天舉行考試。圖為台科大考場。(讀者提供)

112學年度四技二專統一入學測驗今(29)日起連續兩天舉行考試，加上二技考生人數，合計約8萬人報考。即便疫情控管已解封，但考試仍不開放親友陪考，考生也得自備口罩自主佩戴入場，而因中重症隔離治療而無法應試者，將另從招生管道進行補救。

根據技專校院入學測驗中心統計，今年四技二專考試，全國32考區設置67個分區，下設2716個試場，總計報考人數為7萬3981人，較去年減少5285人。二技考試全國6考區設置7個分區，下設204個試場，報考人數為6975人，較去年減少116人。

技專校院測驗中心表示，今日上午8時開放考生查看座位安排，但考生不能進入試場內。二技考生則是在下午2時起開放查看座位，但考生同樣不能進入試場內。

為把關考生與應試人員健康與權益，技專校院測驗中心指出，全面開放適度通風試場冷氣服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

至於維護考生權益方面，技專校院測驗中心提到，提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，目前每個分區至少準備3間，也會視現場狀況增加。而在考試期間，第三類備用試場將實施管制，考生須全程戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出，而中午有購餐需求者，請考生自備餐費交由分區統一代訂送餐，用餐時則需要使用隔板，隔板則統一由測驗中心提供。