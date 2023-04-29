苗栗縣三義鄉龍騰斷橋目前正進行加固工程。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋目前正進行加固工程。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋目前正進行加固工程。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋目前正進行加固工程。（謝明俊攝）

知名的苗栗縣三義鄉龍騰斷橋，曾經見證1935年發生在三義鄉的關刀山大地震，舊名魚籐坪橋的龍騰斷橋，因歷經多次地震損害，部分橋體已有嚴重裂縫，同時也曾發生橋體磚塊剝落的情況，苗栗縣政府文觀局發包為斷橋加固，期望能延續這個珍貴震災紀念文物的壽命。

位於苗栗縣三義鄉龍騰村魚籐坪斷橋又稱為「龍騰斷橋」或「糯米橋」，斷橋位於台灣西部縱貫鐵路最高、最陡、施工難度最高的路段，2000年由行政院文建會指定為震災紀念物，2003年由苗栗縣政府依文資法公告指定為縣定古蹟。

魚藤坪斷橋因受歷年來震災影響，橋體已相當脆弱，縣府文觀局因而規畫斷橋加固工程，除了將橋梁現況損壞進行詳細調查，並對脆弱處進行加固防止持續損壞。

這次工程加固範圍為北斷橋，該橋因歷次地震、颱風作用，導致結構嚴重受損，經多次現勘發現，1號橋墩拱圈底部與橋墩接續部位有水平裂縫，且平面已有扭轉變形現象，目前僅靠摩擦力抵抗外力作用，另外1、2及3號橋墩上部女兒牆亦均有明顯水平裂縫、且有向外錯移變形的現象，若不適當修復補強，未來遇到地震力作用下，裂縫繼續擴大，女兒牆體可能向外滑移掉落。

這次緊急加固工程施作工法，並沒有傷及古蹟本體，加固構件與橋墩會設置橡膠墊隔離接觸，也會進行噴漆塗裝融入古蹟本體樣貌，保護古蹟現況。文觀局長林彥甫表示，斷橋本身結構有問題，透過緊急加固的搭設，保護古蹟，減緩斷橋崩落跟錯位的情形，若不做相關處理，除了磚塊陸續掉落外，可能會出現更大規模崩塌，除強化保存也避免危及遊客安全，加固工程預計今年5月8日竣工。