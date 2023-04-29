印度法院近日駁回中國小米公司對於約6.8億美元資產被扣押的申訴。陸媒環球時報報導，小米在印度的最新遭遇，讓多家中企意識到在當地經營可能面臨更困難的局面。

小米公司27日對環球時報表示，正在研究此事，等待書面命令，並說小米在印度的業務符合所有當地法律法規。

環時引述深圳蘭迪律師事務所海外投資業務部負責人黃雪杉說，小米資產屬於被凍結的狀態，案件仍在審理，最終判決結果未確定，還不清楚小米能否恢復被凍結的資產。小米如果確實沒有違反印度法律，透過法律途徑爭取自身權益是有可能成功的。

小米於2014年開始在印度發展業務。分析機構Canalys的報告顯示，今年第一季印度智慧手機市場出貨量為3060萬支，年減20%，其中小米下滑到第4位，出貨量500萬支，蟬聯20個季度的銷量榜首被韓國三星奪走。

報導說，「手機行業只是印度打壓中企的一個縮影」。2020年中印兩國邊境衝突後的政治緊張局勢，讓許多中國公司難以在印度開展業務，此後，印度以安全為由，禁止了包括TikTok等300多個中國應用程式，並收緊了對於在印度投資中國公司的管控。

據指出，利用稅收和法律合規等方式打壓中企，是印度官方近些年慣用的手段，近兩年至少有500家中國企業受到印度的稅務和合規性普查。

此外，報導說，簽證也被印度官方拿來做文章。多名在印度的中資企業負責人表示，近兩年印度幾乎完全暫停了中國赴印簽證的發放。這讓中資企業無法更換管理層，部分企業破產，部分則陷入癱瘓狀態。

對於小米的最新遭遇，報導引述長期在印度的中國企業表示，「印度這樣無理打壓在印中資企業已經見怪不怪，但該做的生意還是要做」。目前留在印度的中資企業主要是蘋果手機供應鏈上的企業，「不少企業都離開了」。

中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成對環球時報表示，許多在印度的中國企業處於虧損狀態，用中國國內資金輸血。目前在印度中資企業多集中在重資產領域，也有包括阿里巴巴等輕資產企業保留部分股份。

楊述成說，面對印度政府對於小米等中企的打壓，為了保存現有市占率和確保先期投入的收益，這些中國企業艱難維持在印度的營運。

路透社報導，印度聯邦金融犯罪機關執法局（Enforcement Directorate）去年指控小米以假冒支付權利金的方式違法匯款給外國實體，因此凍結其資產。小米則否認有任何不法行為。

印度執法局對小米公司資產發布的扣押令，獲得按印度1999年外匯管理法（Foreign Exchange Management Act）指派的主管當局（Competent Authority）的核准。小米印度分公司對於這道命令提出法律挑戰，卡納塔卡省（Karnataka）高等法院21日予以駁回。