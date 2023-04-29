近一周美豆市場持續回落，截至周三(4/26)收黑，較上周同期下跌3.72%，較年初下跌3.45%，據氣象預測顯示，美國中西部地區的天氣將會更加乾燥和溫暖，有助於春播工作，且美豆出口銷量低於預期，令現貨市場承壓，另一方面，巴西大豆供應充足且價格偏低，吸引國際市場目光，擠壓美豆市場，導致盤面接連下滑；分析師出，後續還需關注美國中西天氣以及大豆春播情況，預計下周美豆市場呈現波動下跌，價格在1470-1490美分；而美國農業部報告稱，截至4月20日當周，美國2022/2023年度大豆淨銷售量為31.13萬噸，符合市場預期，沒有新作物銷售。

近一周小麥期價續跌，上周五小麥期約下跌2.8%，創下近四周新低，主要反映出美國中西部軟紅冬小麥作物狀況良好，而烏克蘭恢復從黑海港口出口穀物，也削弱了小麥價格，周三(4/26)小麥期價續跌，因加拿大統計局發佈的播種意向報告顯示，將是連續第三年增長，中春小麥播種面積，創下2001年以來的最高水準，截至周四(4/27) 小麥期價連七跌，並觸及21個月低點，因美國軟紅冬小麥作物整體良好，而美國小麥出口表現平平，據了解美國農業部發佈的周度出口銷售報告顯示，截至4月20日當周，美國小麥銷售總量為35.78萬噸，略高於一周前的30.51萬噸。

近一周玉米期價走勢多數偏弱，因美國種植季節的天氣情況喜憂參半，且來自巴西龐大的產量對海外出口構成競爭，加上，黑海糧食協議有關的局勢陷入僵局，周一(4/24)玉米期價下跌1.3%至八個月低點，截至周四(4/27)玉米期貨收盤大幅下跌，其中基準期約收低3.24%，創下九個月來的最低水準，因為中國再度取消美國玉米訂單，這也是本周中國買家第二次取消美國玉米訂單，這顯示市場對巴西玉米分流美國需求的擔憂，另一方面，美國玉米播種工作進展順利。

影響價格波動品項有: (20230000421~20230427)

04/26近月豆粉，報426美分，連七跌。

04/27近月大豆，報1426.75美分，較年初跌近4%。

04/27近月小麥，報614.75美分，連七跌。

04/27近月玉米，報627美分，創下九個月來的最低價。

04/27近月豆油，報50.78美分，較去年同期跌43.95%。 (倪淑茹編輯) )(商品行情網)