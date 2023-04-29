據交通部統計，去年機車事故死亡人數高達1954人，占去年交通事故整體死亡人數3085人的一半以上。為改善機車事故，交通部長王國材日前提出兩段式左轉可因地制宜檢討。對此，精神科醫師沈政男PO出高齡機車騎士死亡人數逐年變化，認為近年車禍死亡人數增加原因出在高齡機車騎士增加，可能原因就是106年高齡考照施行以後的弔詭效應。

機車死亡事故近年攀升，交通部把原因歸在兩段式左轉，並提出兩段式左轉可因地制宜。對此，沈政男今(29)日在臉書PO出高齡機車騎士死亡人數逐年變化，並提到全國全年車禍死亡人數，原來是逐年下降，但106年後開始攀升，111年時，死亡人數較106年增加三百多人，而高齡機車車禍死亡人數增加兩百多人，電動自行車增加五十多人，加起來正好就是五年之間車禍死亡人數增加的總合。

究竟106年發生什麼事？沈政男進一步提到「高齡考照」，106年7月後，75歲以上族群要通過體能與認知測試，才能保有駕照。照理說管理高齡駕照應可保障高齡機車騎士的安全，卻出現車禍死亡人數攀升的弔詭現象。沈政男歸咎原因可能是有駕照後，形同鼓勵高齡者繼續騎機車，然而即便通過駕照考試，75歲以上長者騎機車仍很危險，若騎路口反應不佳，無論是兩段式還是幾段式轉彎就會出事。

沈政男說兩段式左轉在106年以前已經施行，但高齡機車車禍死亡呈現平坦趨勢，可見不是主因，但到了106年高齡考照施行以後才攀升。因此，沈政男認為，年車禍死亡人數增加，是因高齡機車死亡人數增加，而可能原因就是106年高齡考照施行以後的弔詭效應。