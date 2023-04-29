法國才子克羅維斯柯尼拉克(左)與​​凱薩獎影后蕾雅杜嘉(右)，在新片​​《燃燒的玫瑰》聯手向惡人策畫復仇計畫。（中影提供）

比利時國民影帝貝諾特波維德(右)​​在新片《燃燒的玫瑰》中，親手奪走法國影后蕾雅杜嘉(左)的億萬家財，引發一場牽動德、法政壇的復仇行動（中影提供）

耗資5.5億台幣豪華製作的法國電影《燃燒的玫瑰》，是由法國影壇才子克羅維斯柯尼拉克執導的最新力作。讓他始料未及的是，日前因他在片中造型，竟與奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐太過神似，被媒體誤認而引發國際影壇騷動，在國際上做足宣傳，可說是最美麗的誤會。該片改編自法國暢銷同名小說，原著為曾獲得法國文壇最高榮譽「龔古爾文學獎」的小說《天上再見》，睽違多年後的正宗續作。演而優則導的柯尼拉克，除了擔任導演外，也在片中飾演關鍵要角，與凱薩獎影后蕾雅杜嘉聯手打造一場腥風血雨的華麗復仇計畫。

柯尼拉克出身自法國知名的演藝世家，父親是資深舞台劇導演，母親則是多次與名導雅克德米、佛杭蘇瓦歐容合作的傳奇女星米麗安博耶，柯尼拉克從小在雙親耳濡目染下，培養出他對演戲與導演的熱情，曾演出超過百部影視作品。這次由他自導自演的賣座新片《燃燒的玫瑰》，故事延續了前作《天上再見》的故事，還未開拍就備受書迷、影迷期待。過去僅執導過4部電影的柯尼拉克，這次扛下導演重任，與全球歷史最悠久的製片公司高蒙合作，將這部轟動法國文壇的犯罪巨作搬上大銀幕，同時自己也化身該片的偵探一角，潛入法國財團及德國政壇，為影后蕾雅杜嘉的復仇計畫鋪路，成為劇情翻轉的重要關鍵。

《燃燒的玫瑰》集結凱薩獎影后蕾雅杜嘉、比利時國民影帝貝諾特波維德、坎城影帝奧利維耶古賀梅三大實力派巨星主演。劇情延續《天上再見》結局的七年後，財團之女瑪德蓮繼承了父親的金融帝國，不料厄運接踵而至，她受到愛人、親信背叛，富可敵國的資產竟一夕間化為烏有，自己只能帶著半癱的兒子淪落街頭。備受命運欺侮的她，誓言要策劃一場瘋狂復仇計畫...。柯尼拉克在片中飾演外型不起眼的司機一角，卻成為女主角復仇計畫中，最重要的關鍵人物。他扮起私家偵探，竊取法國大財團的秘密，更穿梭在德、法兩國之間，與德國蓋世太保「警察」正面衝突，可說是幫助女主角策畫復仇行動的關鍵幕後功臣。

出乎意料的是，《燃燒的玫瑰》早在電影上映前，竟然因為一張劇照而在國際影壇引發軒然大波！原來去年有位法國記者在推特上發布一張照片，並說明這是奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐扮演歷史名人列寧的片場側拍照，結果被國際電影媒體瘋狂轉傳，直到眼尖的法國影迷發現，該照片根本不是狄卡皮歐，而是柯尼拉克在新片《燃燒的玫瑰》的劇照，因為柯尼拉克所飾演的偵探角色，造型與眼神與狄卡皮歐極度神似，恰巧該片的故事背景也同樣設定在1930年代，才會讓法國記者誤以為這是奧斯卡影帝的新片消息，這個意外也成為《燃燒的玫瑰》在國際上的絕佳宣傳，讓柯尼拉克自己也始料未及。該片在法國上映後，乘著話題狂吸75萬名觀眾進戲院親睹風采，並獲得凱薩獎2項大獎提名。《燃燒的玫瑰》將於下週五(5／5)在台上映。