台北市的寄養家庭日漸減少，據統計，台北市寄養家庭總計109戶，在台北市內卻僅39戶，台北市議員秦慧珠指出，社會局除修法擴大寄養家庭父母年齡層外，更應廣為宣傳，否則未來需寄養家庭幫助的孩子，處境將更辛苦，北市社會局表示，近年積極拓展兒少團體家庭作為替代資源，也會每年調整安置費用，鞏固現有寄養家庭。

根據北市社會局統計，現有台北市寄養家庭所在地，台北市有39戶，新北市有69戶，基隆市有1戶，總計109戶；除寄養家庭減少，寄養家庭父母平均年齡也老化，109戶錄案的寄養家庭父母，45歲以上到75歲的有100戶，其中65歲以上至75歲的有14戶，而45歲以下的只有9戶。

秦慧珠指出，台北市的人可能因經濟條件好，願擔任寄養家庭父母者減少，以致台北孩子必須靠外縣市寄養家庭幫助，寄養家庭父母在45歲以上者占91.7％，45歲以下只占8.3％，也顯示年輕人不但不生不養，更不願擔任寄養家庭父母，未來需寄養家庭幫助的孩子，處境將更辛苦。

根據「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，寄養家庭父母年齡限制為「30歲至65歲」，社會局提出修法，將寄養家庭父母年齡往下修訂為25歲，往上則取消65歲的限制，改為年齡無上限。

秦慧珠認為，社會局除提出修法，擴大寄養家庭父母年齡層外，更應廣為宣傳，邀台北市有能力或有需要增加收入的家庭，申請成為寄養家庭，寄養家庭個案安置費每月34233元至41829元，每年依最低生活費調整；另有個案照顧費每月2000至6000元，對有需要增加家庭收入，又有照顧專業的人，是不錯選擇。

社會局表示，寄養家庭逐年下降，主因房價高漲無足夠空間提供寄養童、寄養童照顧困難度增加導致寄養家庭負荷沉重，民眾晚婚及晚生所以投入寄養服務意願降低等原因。

社會局表示，為避免寄養家庭流失及召募新寄養家庭，會開發潛在寄養族群，如保母協會、宗教團體、退休人員社團等，也於網路及媒體刊登招募廣告、研擬寄養家庭推薦介紹費用等，為鞏固現有寄養家庭，也會每年調整安置費用。

社會局也說，除持續推廣寄養服務，近年來也拓展兒少團體家庭作為替代資源，團體家庭採專業家庭照顧模式，每戶僅安置4名兒少並配有至少2名具專業證照之照顧人力，適合安置有行為或身心議題的兒少。