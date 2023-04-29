男子光復橋墜落 重傷無意識搶救中。(中時資料庫)

1名29歲蔡姓男子，29日中午12時許，獨自走在光復橋上，接著不知何故從橋上墜落，整個人摔至橋下華中河濱公園的草叢，警消到場時發現男子已無呼吸心跳，現正送往和平醫院搶救中。

警消29日中午12時43分獲報，光復橋有人發現1名男子突然從橋上墜落，但人未落入水面，而是重摔在橋旁的草叢內。

消防人員到場後，發現男子已無意識，包括頭部、胸部、四肢都遭重創受傷，隨即將他送往醫院急救中，初查為29歲蔡男，警方已聯絡其家屬，另調閱監視器以釐清事故發生原因。