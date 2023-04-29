苗栗縣苑裡鎮致民國中參加今年全中運成績亮眼，校長詹吉翔與有榮焉。（致民國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮致民國中柔道選手黃俊瑋榮獲全中運金牌。（致民國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮致民國中柔道選手黃俊瑋榮獲全中運金牌。（致民國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮致民國中柔道選手黃俊瑋榮獲全中運金牌，練習時非常認真。（致民國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立致民國中發展柔道角力多年，除了榮獲教育部體育署2021學年度體育班訪視績效優良學校外，更在今年全國中等學校運動會中大放異彩，榮獲柔道角力項目2金1銀1銅的佳績。其中柔道金牌選手黃俊瑋與角力金牌彭允承，都是在困苦艱難的環境中，奮勇向前、突破自我侷限的好孩子，以奪下金牌來證明自己不屈不撓的精神。

今年獲得全中運金牌的2位選手目前都就讀國2，來自單親家庭的黃俊瑋，目前跟著母親過活，黃母收入微薄，支付孩子們的學習及生活開銷，頗為吃力，黃俊瑋在國小3年級開始接觸練柔道，打下很好的基礎。去年參加全中運時，因為經驗不足而沒有獲得競賽成績，賽後回來，經過一年的強化訓練，今年終於獲得全中運柔道金牌。

另一名金牌選手彭允承是魯凱族人，因父母離異，隨母親生活，家裡收入大多以媽媽教舞蹈為主，收入較不穩定。彭允承擁有很好的運動細胞，在術科訓練及學科表現都非常努力。他從國小5年級才開始接觸運動，國一時曾因為在比賽都沒有獲得成績而感到沮喪失落，但他沒有因此放棄，在教練吳宛青與導師的鼓勵下化挫折為動力，持續改進與鍛鍊，終於在升上國2時獲得全國角力金牌。

致民國中校長詹吉翔表示，今年學校柔道隊角力隊的全中運成績比去年增加了1金1銀，奪牌數大幅度提升，首先要感謝鍾東錦縣長對體育的支持及加碼挹注，讓今年苗栗代表隊的士氣大振，鬥志昂揚。更要感謝教練謝莊登州、吳宛青、林宇鴻、許博凱等人練犧牲假期，紮實訓練，才能在小選手們增加信心後，不斷地的修正姿勢與技巧指導，提高勝率，在這次全中運大放異彩，勇奪佳績。