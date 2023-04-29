網紅高鈺雯（Rita Kao）外型甜美、身材纖細，任職虎航空服員期間，被日媒封為「千年一遇的美女」。去年11月辦婚宴的她，最近和老公到菲律賓宿霧市過生日，更公開懷孕的好消息，獲得滿滿的祝福。

高鈺雯26日在IG發文：「Happy birthday to me，今年的生日有些不一樣～除了正式成為人妻還有了一個很特別的禮物，就是我們有小寶貝啦！」她透露胎兒的乳名為小Q比，會在兔年出生，承諾和老公會用全部的愛對待孩子。

高鈺雯也不忘向丈夫甜蜜告白：「謝謝BA給我的一切！也給了我幸福的家，然後居然在渡假還有浪漫驚喜。」她亦謝謝親朋好友的祝福，前兩年有辦生日派對，今年選擇出國旅行，還是被很多朋友主動詢問，內心感到幸福無比。

此文一出，獲得眾多人祝福，包括PLG台新夢想家啦啦隊隊長董梓甯、國光女神Lala蘇心甯、辣模拐拐、網紅伊蓮娜等人，也有2.3萬網友按讚，恭喜高鈺雯成為準媽咪。

正值孕期的高鈺雯，身材依舊非常火辣，最近頻PO多張度假的美照，可見她小腹平坦，沒有多餘的贅肉，且視覺上雙峰變得更加飽滿，漂亮又性感的模樣，再度美哭網友，被狂讚：「小孩超會選媽媽」、「最美麗的媽咪」、「身材超級好」。