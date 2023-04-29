彰化縣同安寮十二庄請媽祖遶境活動今天熱鬧展開。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣同安寮十二庄請媽祖遶境活動今天熱鬧展開。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣2023同安寮十二庄請媽祖暨第六屆媽祖文化節今天登場，在恭請鹿港天后宮、新祖宮湄洲天上聖母起駕後，展開兩天一夜的遶境祈福活動。有別其他媽祖遶境活動，「同安寮十二庄請媽祖」有著一段恭請媽祖為地方解除旱象的神蹟故事，而這項一年一度的宗教盛事也名列彰化縣無形文化資產。

「同安寮十二庄請媽祖」遶境祈福活動今天上午7點整在鹿港天后宮展開後，隨後到新祖宮接駕，由彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、福興鄉長蔣煙燈等人及同安寮各庄頭代表恭迎天上聖母聖駕，隨即展開兩天一夜的遶境祈福活動。

遶境將行經埔鹽鄉與福興鄉境內部分村莊，今天晚上將在埔鹽鄉大公館永樂村牛埔厝慶安宮駐駕，並舉行團拜儀式。明天（4／30）遶境隊伍將回到鹿港天后宮，恭送進香媽回鑾，並恭送同安寮十二庄各宮廟神尊鑾轎及陣頭返回各宮廟後，即圓滿完成本次媽祖繞境祈福活動。

彰化縣長王惠美表示，「同安寮十二庄請媽祖」活動恭請鹿港天后宮、新祖宮兩尊媽祖遶境，於2014年登錄彰化縣無形文化資產，今年值年大公館埔鹽慶安宮，不僅有遶境祈福，也有傳統陣頭，希望未來可以更盛大舉辦傳承下去，這才是無形文化資產保存的宗旨。

王惠美指出，同安寮十二庄請媽祖緣自同安寮十二庄地質貧脊不利耕作，清朝道光11年間，十二庄久旱不雨，農民無法耕作，當時的族長陳慶安提議到鹿港天后宮恭請媽祖神像回來駐駕設壇祈雨，隔天果然傾盆大雨，旱象紓解。

2021年間，又遇大旱缺水，時值大公館是新興村仁興宮，於設壇祈雨後，眾人齊心感動媽祖，也順利降雨解決缺水之苦，日後每年媽祖誕辰前，都會聯合各庄頭村民，迎請媽祖回村供村民參拜，遶境祈福。今年各地蓄水量也不足，期望媽祖遶境後，能夠風調雨順、天降甘霖。

文化局表示，縣府致力保存傳統特色文化，同安寮十二庄請媽祖民俗活動傳承將近兩百年，遶境活動在各庄宮廟努力下，每年都獲得廣大迴響，吸引外地與在地信徒完成繞境祈福活動，體驗「肖媽祖」文化魅力。