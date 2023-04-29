正在美國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅，26日會晤美國總統拜登，雙方公布《華盛頓宣言》，內容包括將在南韓部署核潛艦，以嚇阻北韓侵略。北韓領導人金正恩的胞妹金與正沉默兩天後發文反擊，怒斥拜登是「咆哮老人」，而北韓將回應敵人威脅，升高敵對態勢。

美國總統拜登26日設宴款待南韓總統尹錫悅，兩人互動歡樂。（圖／路透）

金與正昨（28）日透過官媒「朝中社」（KCNA）發布聲明，將砲火對準了拜登和尹錫悅，開門見山批評兩人透過《華盛頓宣言》證實了對北韓的意圖，是「對北韓所採取最敵對、最具侵略性的對抗政策」，將替東北亞、乃至於全球帶來更大的安全風險。

除此之外，對於拜登在記者會上警告北韓「動用核武將導致政權終結」，金與正回嗆，「這不過是個老頭子的咆哮」。

金與正進一步批評，年事已高的拜登「對美國的安全和未來不負責任，沒有未來可言」，他的言辭「是對權力的過度自信，也是不負責任的勇敢。」

金與正表示，面對華府和首爾的「政治家及軍事好戰份子」，北韓必須採取行動，「敵人在核戰演習中愈瘋狂，他們在朝鮮半島部署的核戰略資產愈多，我們行使自衛權的程度就會成正比地增加。」

《衛報》報導，外界普遍預期金正恩將在未來幾周或幾個月內加重核威脅的力度，以鞏固北韓擁核大國的地位，迫使國際社會讓步並撤銷對北韓的制裁。